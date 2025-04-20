الاحتلال يغلق المدخل الغربي لقرية المنية في بيت لحم

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، المدخل الغربي لقرية المنية، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنية، زايد كوازبة، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت المنية، وجرفت المدخل الغربي قرب المدرسة الثانوية الواقعة على الشارع الرئيسي الاستعماري، وأغلقته بالسواتر الترابية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها على القرية التي تمثلت بالهجوم على المزارعين ورعاة الأغنام، والاستيلاء على محاصيل زراعية.