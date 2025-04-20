لبنان: غارات إسرائيلية في الجنوب.. وشهداء في انفجار ذخائر بآلية للجيش اللبناني

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتداءاته على مناطق متفرقة جنوبي لبنان.

وأكدت مصادر محلية، أنّ طائرات الاحتلال شنّت سلسلة غارات استهدفت محيط بلدة أرنون، كما استهدفت منطقة إقليم التفاح.

وفي انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي داخل آلية للجيش اللبناني على طريق القصيبة - بريقع جنوبي لبنان، أفادت المصادر بارتقاء 3 شهداء، في حصيلة مرجّحة للارتفاع.

وفي وقتٍ سابق اليوم، استشهد شخص وجرح اثنان، من جراء غارة شنّتها مسيّرة إسرائيلية، استهدفت سيارةً عند أطراف بلدة كوثرية السياد.

كذلك، ارتقى شهيد في استهداف الاحتلال الإسرائيلي حي الدير بصاروخين في بلدة حولا.