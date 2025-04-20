اللواء ناصر البوريني: أمن الأردن أساسي في استمرار دعم ومساندة فلسطين

رام الله – وطن: نقل اللواء ناصر البوريني تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية للملكة الاردنية الهاشمية على ما تقدمه من دعم لدولة فلسطين في كافة المجالات.

وأكد اللواء البوريني خلال لقاءه في العاصمة الأردنية عمان مع مدير عام الاستخبارات العسكرية الأردنية العميد مجدي الحراسيس بان أمن الأردن أساسي في استمرار ودعم ومساندة فلسطين.

كما وأكد البوريني على عمق العلاقات الأردنية الفلسطينية التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، مؤكدا على أهمية تكوين شراكة حقيقة بين ألمؤسسة الأمنية الفلسطينية والأردنية وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب لما في ذلك من مصلحة مشتركة للملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين.

من جهته اكد مدير عام الاستخبارات الأردني العميد مجدي الحراسيس على دعم المملكة الثابت والمستمر تجاه دولة فلسطين مؤكدا بان توجيهات الملك ورئيس هيئة الأركان والقيادة الأردنية واضحة بهذا الخصوص بتقديم كافة اشكال الدعم للأشقاء الفلسطينيين وفي كافة المجالات .

وفي ختام الزيارة تم تبادل الدروع التذكارية .