كتائب القسام تعلن عن كمين "كسر السيف" يوم أمس

وطن: أعلنت كتائب القسام عن تفاصيل كمين "كسر السيف" الذي نفذته يوم أمس ضد قوات الاحتلال.

وقالت الكتائب ان عناصرها نفذوا الكمين أمس شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، واستهدفوا خلاله جيباً عسكرياً من نوع "storm" يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة بقذيفة مضادة للدروع وأوقعنا فيهم إصابات محققة.

واضافت الكتائب انه فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ تم استهدافها بعبوة "تلفزيونية 3" مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت الكتائب انها استهدفت أيضاً موقعاً مستحدثاً لقوات الاحتلال في المنطقة بأربع قذائف "RPG" وعدد من قذائف الهاون.