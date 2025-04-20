سامي مشعشع يكتب لوطن: أخطبوط جماعات الضغط الداعمة للكيان في أمريكا وهزالة الجهد الفلسطيني المقابل

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فلسطين – جماعات الضغط والمؤسسات والهيئات الفاعلة على الساحة الأمريكية، اما لضمان استمرار الدعم العسكري بالأساس لدولة الكيان، ولكن، وبذات الأهمية، الدعم المالي والاقتصادي له متنوعة وليست حديثة العهد. وقد تطلب بناءها وتشكيلها وتطوير أدوات عملها وتطويع الإعلام والساسة والمجتمع وحتى هوليود لتثبيت السردية الإسرائيلية جهودا كبيرة وهي راكمت، عبر عقود، نجاحات مذهلة وترسخ أثرها عميقا في داخل الوجدان الأمريكي، وعلى مستوى صناع القرار السياسي والاقتصادي والإعلامي والفكري وعلى مستوى الأفراد، مثقفين كانوا ام عاديين. لقد أضحى هذا الجهد المتراكم جزءا من نسيج أمريكا ونجح الكيان وساسته في ترسيخ عقيدة/مفهوم "اليهودية-المسيحية" Judeo-Christian كإطار عقائدي وفكري ومنهج علاقات ونظم مقابل الوحش/ الوحوش الأخرى دينية كانت ام أيديولوجية.

[ويلاحظ هنا الاستدخال الجديد الذي رعته قطر وأمريكا تحديدا خلال ولاية ترامب الأولى لمفهوم العقيدة او المسار او الديانة الإبراهيمية Accords Abrahamic المرتبط بصفقة القرن والمروج للتطبيع الرسمي العربي مع الكيان، والذي من اجله رصدت مليارات الدولارات لتعويمه كحصن متقدم يهدف لتطويع وتدجين العقل العربي واستثناء القضية الفلسطينية كنقطة اجماع عربي وتثبيت وجود الكيان كنتاج طبيعي وكجزء من نسيج المنطقة].

ان هذا التغلغل مكن الكيان من ان يغطى كافة جوانب التجاذبات والعلاقات والتطورات السياسية والفكرية والعقائدية ويوظفها لصالحه وأصبح صوته وأدواته حاضرة ونافذة داخل تركيبة الحزبين الجمهوري والديمقراطي على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولايات والمدن وحتى البلدات. وأصبحوا بيضة القبان في الصراعات السياسية خصوصا عند انتخاب رئيسا جديدا لأمريكا، وهناك أمثلة كثيرة على ذات المنوال.

بالمقابل الجهد الفلسطيني في ذات الهدف وللتأثير على صناع القرار في أمريكا وعلى السياسات المتعلقة بالقضية الفلسطينية هو حديث العهد نسبيا، ارتكز في بداياته على أكاديميين عرب وفلسطينيين ومجموعات فكرية صغيرة في سبعينيات القرن الماضي على وجه الخصوص، وفى بعض المراحل الفاصلة (كالغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان في العام ١٩٨٢) على جهود مكتب جامعة الدول العربية التمثيلي في أمريكا انذاك. ونما هذا الجهد، وان كان بخطوات صغيرة وضعيفة التأثير على الرأي العام الأمريكي، عبر جهود الطلبة العرب والفلسطينيين في الجامعات الأمريكية في ثمانينات القرن الماضي (اتحاد الطلبة العرب ولاحقاً الاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين GUPS). وفى ذات الفترة برزت مؤسسات قريبة من فكرة 'لوبي ضاغط' من اجل التعريف، ان لم يكن التأثير على صناع الرأي والساسة الأمريكان، كاللجنة العربية لمناهضة التمييزADC والمعهد العربي الأمريكي AAI.

منظمة التحرير الفلسطينية، قبل وبعد فتح ممثلية لها في واشنطن، فشلت مرتين، اولاً عندما لم تستطع ان تقود او ان تكون جزءا من جهود التوعية بالقضية بين صفوف الأمريكان وان يكون لها أي تاثير على القرار الأمريكي تجاه قضيتنا، وثانيا عندما فشلت في ان تكون مرجعية، او على الأقل ان تكون جهة تنسيقية، مع الجهات والأفراد والمؤسسات العربية والفلسطينية غير الربحية والتي كانت تسعى لتأطير عملها ولتطوير الجهد للتعريف بقضيتنا او لتعرية الرواية الإسرائيلية. باستثناء بعض المؤسسات والتي بدأ العمل من خلالها في أواخر الستينيات والسبعينات من القرن الماضي فقد ظهر العدد الاكبر منها على الساحة الأمريكية مع نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي. بالمحصلة، وحتى وقتنا الراهن، فان الجهد الجمعي لكل هذه الجماعات والمؤسسات، وبالرغم من إرهاصات السابع من اكتوبر وخرب الإبادة على غزة، ضعيف والتأثير متواضع، ولكنه يتصاعد وينمو وان كان ببطء شديد. وما زال العمل الجامع وغياب إطار واحد يوحد هذه المؤسسات تحت مظلة واحدة شبه غائب.

ان هناك غياب كامل وضعف معيب وفاضح لأي جهد فلسطيني عبر مؤسسات الفلسطينيين الرسمية في فهم تركيبة المجتمع الأمريكي، والية عمل ساسته ومداخل التأثير عليه او العمل على خلق قناة عمل مشتركة وقنوات اتصال فعالة وسياسيات عمل وتنسيق بينها وبين مؤسسات العمل الفلسطينية غير الرسمية والتي تتخذ شكل جمعيات غير ربحية او مراكز بحث وتحليل او مراكز دراسات او حتى اتحادات تمثل تجمعات لفلسطينيين أتوا لأمريكا من بلدات ومدن فلسطينية مختلفة (مثلا اتحاد أبناء رام الله، اتحاد أبناء البيرة، جمعية الساحل للمغتربين من اللد والرملة واتحاد أبناء بير زيت وغيرها). كل يغني على ليلاه وعدد كبير منها لا يتخطى عملها فعاليات اجتماعية وأنشطة ضعيفة، وحتى معدومة، التأثير على الساحة الامريكية ومع غياب شبه كامل لأي علاقة فعالة او خطة عمل مع المركز الفلسطيني في فلسطين المحتلة وأيا من أجهزته (وزارة خارجية السلطة الفلسطينية مثلا او دائرة شؤون اللاجئين الفلسطيينين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطيني).

التطور الأبرز على الساحة الأمريكية بالتحديد (والحال كذلك على الساحة الأوروبية) هو إفرازات السابع من أكتوبر والجهد الشبابي الفلسطيني والعربي والغربي عبر التيك توك وغيرها في تعرية الرواية الإسرائيلية والتي تبنتها بالكامل أدوات الإعلام الرسمية والحزبية الامريكية وأدوات إعلام الحزبين ورجال الأعمال وحتى بعض وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى والمنحازة كذلك للكيان. من 'بركات' السابع من أكتوبر ان الإعلام التيك-توكي (ان جاز لي صياغة هكذا تعريف) بارز وجابه الاعلام الأمريكي الممول والمحزب والمنحاز وضاهى، وتفوق أحيانا، في طرح السردية الفلسطينية على حساب السردية المناصرة للكيان. ولكن الفخ هنا هو التسرع في الابتهاج وتهنئة أنفسنا أننا بدأنا بهزيمة داهمة للكيان وأدواته وقدرته المهولة على الساحة الأمريكية. الابتهاج هذا مغلوط ومتسرع وقصير النظر. نعم دعم طلبة الجامعات وأساتذة الجامعات ونقابات مهمة ومؤسسات مجتمعية ومحامين ومفكرين وأصحاب رأي وازنين ومؤثرين يحظون بشعبية كبيرة وأصوات جريئة من داخل الإعلام الرسمي ومنظرين وممثلين ومخرجين من داخل جسم هوليود (الذي شوه صورة الفلسطيني ووسمها بصفة الإرهابي المتعطش للدماء) كلها نجاحات يعتد بها وبدأت تأخذ خاصية التراكمية والتأصل. هي خطوات مهمة، ولكنها خطوات أولية. وبالرغم من أهميتها القصوى إلا أنها تفتقر لمرجعية ولإطار فلسطيني يتفاعل معها، يمدها بالموقف والشرح والدعم ويتفاعل معها عضويا.

ولعل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على دولة الكيان BDS هي الوحيدة التي نبتت من داخل فلسطين وجمعت الأغلبية الساحقة من مؤسسات المجتمع الفلسطيني بكافة مشاربها وتلاوينها واستطاعت ان تتوجه للعالم قاطبة وتبنى مع نقابته وطلبة جامعاته وصناديقه الائتمانية ومفكريه وناشطيه وحتى جزءا من العامه علاقة عضوية، ذكية، وفعالة. قوة هذا الحراك ان مرجعيته وتأطيره الفكريّ وآليات عمله فلسطينية المنبع وعالمية التوجه. حركة مثل أل BDS وبجهود تكاد ان تكون فردية لهم نجاحات وتأثير يرعب الكيان والذي وسم الحركة بانها تشكل تهديدا امنيا. بالمقابل لدينا أكثر من مائة سفارة وقنصلية فلسطينية ، وان أردت ان تقيم تأثيرها الديبلوماسي والإعلامي فأنت في مأمن ان قلت ان حصيلة أدائهم تقترب من الصفر وان عمل قنصلية واحدة للكيان تتفوق عليها جميعا. نحن نوظف ٤٠٠ مليون شيكل سنويا على سفاراتنا والتأثير هو صفري بينما يوظف الكيان بليون دولار بالإضافة لعدد مهول من المؤسسات داخل أمريكا تعمل له ومن اجله والنتيجة والتأثير هنا واضحين للعيان.

الحديث حول هذا الموضوع ذو شجون ومركب وشديد الإحباط اللهم الأداء المبهر للشباب الفلسطيني والشباب الأمريكي عندما نتحدث عن الساحة الأمريكية. الشباب والمفكرين والمؤثرين والعاملين في الإعلام إلكتروني يغيرون الان الصورة وجهودهم بدأت في دك الجدار الحديدي الذي فرضه الاحتلال على أمريكا. هذا التأثير وهذه النجاحات في بداياتها واعتقد ان هذا الجهد التراكمي سيكون له القول الفصل بعد عقد من الزمن أو اكثر وفي مسار تصاعدي وتراكمي يقلق الكيان لأبعد الحدود.

ولربما – وهي 'ربما' ثقيلة - خلال هذه الفترة نتمكن نحن أبناء هذا البلد التخلص من اعلامنا الهزيل والذي لم يستطع ان ينتصر للأهل تحت مقصلة الإبادة، اعلامنا الكسول 'والمحايد' أسير الشعارات والذي أخفق اخفاقا كاملا.

ولربما – وهي 'ربما' ثقيلة – بعد عقدا من الزمن قد نتقن، نحن أهل هذا البلد الطيب (وهنا استثنى الأطر الرسمية التي لا حضور لها) خلق إطار والية ومسار يحتضن ويوجه (ويغتني أيضا) من الحراكات العالمية المناصرة والداعمة لنا.

قولوا آمين!