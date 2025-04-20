مستوطنون يقتحمون تجمع "شلال العوجا" شمال أريحا

وطن: اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، تجمع شلال العوجا البدوي شمال مدينة أريحا، ورعوا أغنامها بمعدات ومعالف ماشية البدو.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات، إن مستوطنين أدخلوا أغنامهم بشكل متعمد إلى قلب التجمع، وتركوا المواشي تعبث في ممتلكات الأهالي، من حقول مزروعة بالشعير وأماكن إطعام الأغنام.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تهدف إلى تقويض وجود الفلسطينيين، ودفعهم لمغادرة أراضيهم تحت الضغط.