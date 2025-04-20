سيف عبد الجليل يكتب لوطن: مصير أمة بمصير شخص

منذ إعلان أبو عبيدة، الناطق بإسم كتائب عز الدين القسام، عن فقدان الإتصال بالمسؤولين عن حماية الجندي الأسير عيدان ألكسندر، دخلت حكومات حلف الناتو، وعلى رأسها الحكومة الإسرائيلية الأمريكية، في نوبة من الذعر والصمت الغير مسبوق منذ اكثر من ٥٥٠ يوم. حيث الآن قد إختلف كل شئ...

لقد أصبح من الممكن أن يسمى ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية أو عقاب جماعي؛ لأن أمريكياً إسرائيلياً قد يكون مصيره الموت تحت أنقاض غزة إثر قصف صهيوني لا يعرف الرحمة. أما إستهداف سكان قطاع غزة، "الدروع البشرية" كما تسمّيهم حكومة الإحتلال، بكل الطرق والوسائل، وذبح عشرات الآلاف منهم، وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومساجدهم وكنائسهم ومؤسساتهم التعليمية والإغاثية، وتجويعهم وتضييق الأرض عليهم... لم تكن محاولة لتطبيق إبادة جماعية ممنهجة وتطهير عرقي لأكثر من مليونين وثلاثمئة ألف إنسان وساكن أصلي. الآن وأخيراً يمكن توجيه أصابع الإتهام في وجه المسؤولين عن هذه الكارثة الإنسانية وإثبات حقيقة جرائمهم.

يا للمأساة! ويا للذل والهوان الذي وصل إليه بني ألسنتنا وجلودنا وعروقنا حتى أصبح مصير قطاع غزة بكافة أجساده وأرواحه مقترن بمصير رجل إسرائيلي أمريكي واحد! قرأنا التاريخ في مدارسنا وجامعاتنا وفي الكتب، ولم نجد مرحلة زمنية وإنسانية وصلنا فيها إلى ما هو دون الآن. ما الذنب الذي إقترفه فلسطينيين محاصرين منذ ١٧ عام حتى ترجح كفة شخص واحد على كفّتهم في ميزان الأهمية والعدل الدنيوي؟! وأنا لا أحتج على القضاء أو القدر هنا - لا سمح الله- بل أوجه هذا الإستغراب إلى كل راعٍ لمصلحة عربية أو إنسانية يدّعي وقوفه إلى جانب شعبنا الصامد في غزة والضفة الغربية، التي يتم فيها تطبيق السيناريو ذاته في جنين وطولكرم، على الأقل كما وقفت حكومة المالديڤ مع الشعب الفلسطيني.

وفي اللحظات الآنيّة، تتم مباحثات لتدشين كافة الجهود الدبلوماسية اللازمة لوقف هذه الحرب التي خرجت عن كافة القواعد الإنسانية والدولية؛ تَظَاهُراً بأن من يطلق القذائف ومن يُزوّده بها غير قادرَين على تلطيخ يَدَيهما بدماء إسرائيلية أمريكية (غير فلسطينية). والحاضر والواضح في الوقت الراهن، ومهما كان نوع الدماء التي تسيل، ومهما كانت الطرق والوسائل الهمجية والبربرية، تحثّ حكومة الإحتلال وحكومة الولايات المتحدة على مواصلة تدفّق شلال الدم العبثيّ الغير مبرر؛ حيث أن مخططات الحلف الصهيوني لم تعد تفرّق بين الدماء أو القوانين... مطالبين من الشعب الفلسطيني والوسطاء تطبيق قوانين لا يقبل بها لا عاقل ولا مجنون في مقترحات غيبية وضبابية لإحكام قبضتهم على المقاومة وعلى أرض غزة المهددة بالتطهير العرقي.

للإستنتاج مما سبق، إذا كان الطريق إلى الإبقاء على حياة إنسان واحد سيؤدّي إلى الإبقاء على حياة ملايين من الناس؛ فذلك فوز لكل الأطراف. ولكن الجوهر في كل هذا هو أنه من الجهل والإبتذال أن تصبح هذه الصورة المشوّهة العنصرية، التي تحكم بتفوّق أهمية شخص ما على أهمية أمة كاملة لأسباب عرقية أو لغوية أو لغيرها من الأسباب، راسخة في عقول غالبية دول العالم ومن يحكمها ومن يقود إعلامها الناطق بإسمها، وأخصّ هنا الدول العربية بالذكر... والآن قد أمسى من الأساسي والضروري لقطع جذور وأواصر هذه الدعاية المريضة العجوز التي فاق عمرها قرن كامل من الظلم والظلام.