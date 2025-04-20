سموتريتش يجدد دعوته لاحتلال غزة وبن غفير يدعو لمنع الوقود والكهرباء

وطن: جدد وزير المالية قي حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش دعوته لاحتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري، في حين دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى منع الوقود والكهرباء عن القطاع.

وكتب سموتريتش في منشور على حسابه بمنصة إكس تعليقا عل خطاب بنيامين نتنياهو مساء أمس السبت "سيدي رئيس الوزراء، لحديثك هذا المساء عن ضرورة إنهاء هذه الحرب بالنصر معنى واضح؛ يجب تغيير نهج الحرب، والتوجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة دون خوف من إدارة عسكرية إذا لزم الأمر."

وأضاف: "يجب تدمير حماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا أبدًا على دولة إسرائيل."

وسبق أن دعا سموتريتش، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، في أكثر من مناسبة إلى احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير سكانه الفلسطينيين.

والسبت، أكد نتنياهو في كلمة مصورة مسجلة، أنه لن ينهي حرب الإبادة بغزة المتواصلة للشهر الـ19 قبل القضاء على قدرات حماس المدنية والعسكرية بشكل كامل.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أقر الأربعاء، بإجبار مئات آلاف الفلسطينيين في غزة على النزوح من أماكن سكنهم، مشيرا إلى أن الجيش سيبقى في المواقع التي احتلها في القطاع على أنها مناطق عازلة في وضع مؤقت أو دائم.

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن نحو 66% من قطاع غزة أصبحت ممنوعة على الفلسطينيين سواء لاعتبار إسرائيل لها مناطق عازلة أو مناطق تم إنذار السكان بإخلائها.

أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فقال" سنواصل الحرب لتدمير حماس وسنمنع عنهم الوقود والكهرباء ومستمرون في الضغط العسكري".

وأضاف أن"الضغط العسكري وليس اتفاقيات "الخنوع" هو الذي سيعيد الأسرى المحتجزين في غزة."