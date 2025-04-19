"اليونيسيف": مستشفيات الأطفال وحديثي الولادة في غزة تفتقر لمعدات طبية

وطن: قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم السبت، إن مستشفيات الأطفال وحديثي الولادة في قطاع غزة "تفتقر إلى معدات طبية كافية، وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة"، في ظل جرائم الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.

وفي منشور على حسابها عبر منصة إكس، قالت اليونيسف، إن "بقاء أطفال غزة على قيد الحياة يعتمد على إعادة فرض وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات إلى القطاع".

وشددت على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مجدداً.

وأوضحت اليونيسف، أن "مستشفيات غزة، التي تعالج حديثي الولادة والأطفال تفتقر إلى معدات طبية كافية، وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة".

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ذكرت في تقرير أمس الجمعة، إن الحصار الذي تشهده غزة اليوم "أشد من الفترة الأولى بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

وأوضحت الأونروا، أن 420 ألف شخص نزحوا مجددا بقطاع غزة منذ 18 مارس/ آذار الماضي جراء تجدد الهجمات الإسرائيلية.