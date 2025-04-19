القسام تعلن تنفيذ كمين محكم شرق غزة واستهداف آليات عسكرية للاحتلال

وطن: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، تنفيذ كمين مركّب ضد قوة إسرائيلية متوغلة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، مؤكدة أنها أوقعت عدداً من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وفي بيان لها، أوضحت القسام أنها استهدفت دبابة من طراز "ميركافا 4" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتين من نوع "الياسين 105"، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما في منطقة جبل الصوراني شرق حي التفاح.

وأكدت الكتائب أن العملية تأتي ضمن سلسلة كمائن تستهدف القوات المتوغلة، في إطار التصدي المتواصل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مساء اليوم مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، إن "مسلحين أطلقوا صاروخا مضادا للدروع على مركبة عسكرية مما أدى إلى إصابة 3 مجندات من وحدة جمع المعلومات القتالية بجروح خطيرة".

وأضاف: "بعد نصف ساعة من الهجوم الأول، تم تفجير عبوة ناسفة في قوة إنقاذ إسرائيلية وصلت إلى المكان مما أسفر عن مقتل أحد الجنود وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين في عدة "أحداث أمنية" بغزة.