الإعلام الحربي اليمني ينشر مشاهد حطام طائرة أميركية MQ-9 أسقطتها الدفاعات الجوية اليمنية في صنعاء

وطن: نشر الإعلام الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، مشاهد حطام طائرة أميركية من طراز MQ-9، مؤكداً أنه تم إسقاطها أثناء تنفيذها مهاماً "عدائية" في أجواء محافظة صنعاء، باستخدام صاروخ أرض-جو محليّ الصنع.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت صباح اليوم عن نجاح الدفاعات الجوية في إسقاط الطائرة، في عملية وُصفت بالدقيقة والمباشرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، إن هذه الطائرة تُعد الثانية التي يتم إسقاطها خلال 24 ساعة، والسادسة منذ بداية شهر نيسان/ أبريل الجاري.

وأوضح سريع أن العملية تأتي ضمن إطار الرد المشروع على العدوان الأميركي المستمر على اليمن، مشيراً إلى أن الطائرات المُسقطة خلال ما تُعرف بـ"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" بلغت حتى الآن 21 طائرة.

وأضاف أن الطائرة كانت تقوم بمهام استخباراتية وعدائية في أجواء العاصمة، قبل أن تُستهدف من قبل الدفاعات الجوية، مشدداً على استمرار التصدي لأي خروقات جوية تستهدف السيادة الوطنية.

ويُشار إلى أن طائرة MQ-9 الأميركية تُستخدم في عمليات الرصد والهجوم، وتُعد من الطائرات الأكثر تطوراً في سلاح الجو الأميركي. ويُعتبر إسقاطها مؤشراً على تطور قدرات الدفاع الجوي اليمني، في ظل التوتر العسكري المتصاعد في الأجواء اليمنية.