ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال مخيم النصيرات وخان يونس

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف الاحتلال مخيم النصيرات، وشرق خان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال قصف منزلا قرب مدرسة العروبة بالمخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد المواطن أحمد محمود صيام.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلا في شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وأشارت إلى أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت منزلا لعائلة إسليم في منطقة قيزان النجار شرق مدينة خان يونس ما أدى لاستشهاد المواطنين ️محمد عصام النجار، و️عبد محمد النجار.