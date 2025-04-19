13 غارة أميركية تستهدف ميناء ومطار الحديدة غرب اليمن

وطن: شنت الطائرات الأمريكية، اليوم السبت، 13 غارة جوية استهدفت ميناء ومطار الحديدة على الساحل الغربي لليمن، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام يمنية.

وفي سياق متصل، أسفرت غارة أميركية فجر يوم الخميس 18 نيسان/ أبريل 2025 عن مجزرة في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة، حيث أستشهد ما لا يقل عن 74 شخصًا وأصيب 171 آخرون، معظمهم من عمال الميناء وسائقي الشاحنات، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الصحة في صنعاء عصر الجمعة.

وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة من العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الأميركية في اليمن، تحت ذريعة استهداف "القدرات الصاروخية" التابعة لأنصار الله. غير أن قيادات في الحركة اتهمت الولايات المتحدة بتنفيذ "عدوان مباشر على المنشآت المدنية".

وفي هذا السياق، صرح محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، أن "الولايات المتحدة لم تعد تخفي نواياها الحقيقية، بعدما باتت تتفاخر بقصف منشآت مدنية كموانئ وشاحنات وقود"، مضيفًا أن مبررات استهداف القدرات العسكرية "سقطت بالكامل أمام هذا التصعيد المباشر".

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة اليمنية صباح السبت عن إسقاط طائرة أميركية من طراز MQ-9 كانت تنفذ مهامًا "عدائية" في أجواء محافظة صنعاء.

وأوضح المتحدث العسكري العميد يحيى سريع، أن الطائرة أُسقطت بصاروخ أرض-جو محليّ الصنع، مشيرًا إلى أنها الطائرة الثانية التي تُسقط خلال 24 ساعة، والسادسة خلال شهر نيسان الجاري.

وتندرج هذه العمليات ضمن ما تصفه صنعاء بـ"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، حيث وصل عدد الطائرات المُسقطة منذ بدايتها إلى 21 طائرة، بحسب ما أفاد سريع.

وتشهد السواحل الغربية لليمن توتراً متصاعداً منذ بداية العام الجاري، في ظل استمرار الهجمات الجوية الأميركية، وردود أنصار الله عبر استهداف المصالح الغربية في البحر الأحمر، وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.