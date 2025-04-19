رئيس الجامعة العربية الأمريكية يشارك في مؤتمر دولي لإعادة إعمار التعليم العالي في غزة

وطن: شارك القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الامريكية الدكتور براء عصفور والوفد المرافق له الدكتور عنان الديك، مستشار مجلس الإدارة للتعاون الدولي، والأستاذ الدكتور محمد آسيا، نائب رئيس الجامعة لحرم رام الله في أعمال المؤتمر الدولي المعنون بـ"إعادة إعمار التعليم العالي في غزة"، والذي نظمته كلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية في غزة، وجامعتي فورت هير وجوهانسبرغ، وجامعة غلاسكو. ويأتي هذا المؤتمر استكمالًا لمبادرات سابقة هدفت إلى دعم التعليم العالي في القطاع، الذي يعاني من دمار واسع جراء العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023.

وفي كلمته خلال المؤتمر، شدد الدكتور عصفور على ضرورة التزام كافة الجهات، المحلية والدولية، بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي أقرها المؤتمر، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي الفلسطينية يجب أن تكون الجهة المركزية لتنسيق الجهود. وقال: "نحن اليوم نمتلك خطة واضحة تشمل مرحلتين: الاستجابة العاجلة (١-٢) سنة، والبناء بعيد المدى (2-5 سنوات)، ومن ضمنها إعادة الإعمار الاستراتيجي على المدى الطويل. علينا أن نبدأ فورًا".

كما لفت إلى أهمية دعم الجانب النفسي للطلبة والكادر الأكاديمي المتضررين، والعمل على إعادة بناء الطاقات البشرية، والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية التعافي، مستشهدًا بتجارب دول مرت بظروف مشابهة مثل سوريا، والبوسنة، ورواندا.

وأشار الدكتور عصفور إلى أهمية توفير الدعم الدولي سواء عبر المنح الدراسية، أو المكتبات الإلكترونية، أو فتح منصات التعليم العالي أمام الطلبة في غزة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمختبرات. ودعا إلى تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة مثل الأونروا، واليونسكو، واليونيسف، والمجتمع الدولي عمومًا لتحقيق هذه الأهداف.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن جهود دولية متواصلة لإعادة إعمار غزة، مع التركيز على تقييم الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد، وتحديد تكاليف الإعمار، وتعزيز دور التعليم العالي كركيزة للسلام والتنمية المستدامة.

وعلى هامش المؤتمر التقى سعادة سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر، فايز أبو الرب، والدكتور معمر اشتيوي، رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء وممثلي الجامعات الفلسطينية المشاركة في المؤتمر.

وبحث اللقاء التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في قطاع غزة، وأكد السفير أبو الرب خلال اللقاء على ضرورة دعم وتنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة، التي أُقرت في القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025، مشددًا على أهمية إدراج التعليم العالي ضمن أولويات هذه الخطة باعتباره ركيزة رئيسية للصمود الوطني وبناء مستقبل مستدام.

كما دعا إلى تضافر الجهود الوطنية والعربية والدولية لضمان استجابة شاملة وفعّالة تُمكن الجامعات من النهوض بدورها التنموي والمعرفي.