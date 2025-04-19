مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية جنوب الخليل

وطن: أحرق مستوطنون، مساء اليوم السبت، محاصيل زراعية في تجمع واد الرخيم غرب قرية سوسيا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، إن مستوطنين مدججين بالسلاح وتحت حماية جنود الاحتلال أحرقوا ما يزيد عن نصف دونم مزروعة بمحاصيل "القمح والشعير" في تجمع واد الرخيم قرب قرية سوسيا تعود ملكيتها للمواطن علي محمد شناران، كما أتت النيران على معدات واخشاب منزل قيد الانشاء.

كما احتجز مستوطنون مدججين بالسلاح وتحت حماية جنود الاحتلال، قطيع اغنام المواطن عيسى الحمامدة، بالقرب من خربة التبان بمسافر يطا محاولين سرقتها بدعوى انها لهم.