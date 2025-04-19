الثانية خلال 24 ساعة.. القوات المسلحة اليمنية تُسقِط طائرة MQ-9 في أجواء صنعاء

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، إسقاط طائرة أمريكية معادية من طراز MQ-9، أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صنعاء. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أن العملية تمّت بصاروخ أرض-جو محليّ الصنع.

وتُعد هذه الطائرة الثانية التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 24 ساعة، والسادسة خلال شهر أبريل الجاري، وبذلك يرتفع عدد الطائرات التي تم إسقاطها خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" إلى 21 طائرة.

وقال العميد سريع: "إن استمرار الغارات الجوية واستهداف المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة والخاصة، لن يكسر إرادة الشعب اليمني المؤمن المجاهد، ولن يؤدي إلا إلى مزيد من الصمود والثبات على الموقف الداعم للشعب الفلسطيني المظلوم، في مواجهة جريمة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أهلنا في غزة، وذلك استجابةً للواجب الديني والأخلاقي والإنساني".

وشدّد على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وخسرت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال عدوانها على اليمن، 25 طائرة غير مأهولة من طراز MQ-9 فائقة التطور، متعددة القدرات والمهام القتالية والتجسسية، والتي تُعدّ من أعمدة تفوقها الجوي عالميًا. منها 21 طائرة أُسقِطت خلال فترة معركة "إسناد غزة" المعروفة باسم "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، إضافة إلى 4 طائرات تم إسقاطها خلال سنوات العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، الذي أُعلن من واشنطن فجر 26 آذار/مارس 2015.