الاحتلال عطَّل سفر الرئيس عباس لسوريا ومنع جولة لرئيس الوزراء محمد مصطفى لقرى في نابلس ورام الله

- الاحتلال رفض منح طائرات أردنية تصريح حركة لنقل الرئيس محمود عباس إلى الأردن، كما ألغى تنسيقًا لزيارة محمد مصطفى إلى قرى في نابلس ورام اللّٰه

- الاحتلال أبلغ السلطة أنهم يرفضون زيارة الرئيس عباس إلى سوريا لأن قيادتها تصنف أنها إرهابية

- طلب حسين الشيخ من الأميركيين الضغط على إسرائيل، وبعد 12 ساعة من التأخير تم السماح للطائرات الأردنية بالوصول لرام اللّٰه

- ومنح الاحتلال لرئيس الوزراء محمد مصطفى تنسيقا لزيارة قرى دوما وقصرة ودير دبوان ودبر السودان، لكن صباح اليوم أبلغ الارتباط العسكري أنه الغى التصريح

-الجيش تذرع بأن مستوطنين قرروا مهاجمة موكب رئيس الوزراء محمد مصطفى، وأنه لن يستطيع حماية الموكب، ولذلك قرر إلغاء التنسيق

وطن: رفض جيش الاحتلال التنسيق لزيارة رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى قرى في نابلس ورام الله، وذلك بعد مماطلة سلطات الاحتلال في منح تصريح حركة للمروحيات الأردنية التي نقلت الرئيس عباس إلى سوريا.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن الاحتلال رفض التنسيق لزيارة رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى قرى دوما وقصرة في محافظة نابلس، وبرقا ودير السودان في محافظة رام الله والبيرة، بعد اعتداءات مستوطنين في هذه القرى.

وقال مسؤول في الحكومة "إن رئيس الوزراء كان يُخطط للقيام بجولة مع وفد من هيئة مقاومة الجدار والاستيطن بالقيام بجولة ميدانية دوما وقصرة وبرقا ودير السودان، وحصل بالفعل على التنسيق المطلوب يوم أمس، "لكن صباح اليوم (السبت) فوجئنا بجيش الاحتلال يبّلغ الارتباط العسكري الفلسطيني بأن التنسيق قد تم رفضه".

وقال المسؤول:"جيش الاحتلال أبلغ الارتباط العسكري بأن المستوطنين قاموا بالتعميم عبر مواقع السوشال ميديا التابعة لهم بأن هناك موكبًا لرئيس الوزراء من المقرر أن يزور القرى المذكورة أعلاه، وبدؤوا بالتجمع للاعتداء على الموكب على الطريق، ولذلك أرسل الجيش عبر الارتباط العسكري الفلسطيني رفضه للتنسيق الذي وافق عليه أمس، بذريعة أنه لا يستطيع توفير الحماية للموكب من اعتداء المستوطنين على طول الطريق الواصل بين هذه القرى".

وفي السياق، قال مصدرٌ مسؤولٌ "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت إصدار تنسيق يوم الخميس لمروحيات أردنية لنقل الرئيس عباس إلى الأردن ومنها إلى سوريا للقاء الرئيس أحمد الشرع.

وأوضح المصدر، أن أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ تواصل مع سلطات الاحتلال، فأخبروه أنهم يرفضون زيارة عباس إلى سوريا لأن قيادتها تصنف أنها إرهابية.

وتابع المصدر: "تواصل الشيخ مع المسؤولين الأميركيين للضغط على إٍسرائيل، وفي نهاية الأمر سمحت إٍسرائيل للرئيس عباس بالحركة بعد نحو 12 ساعة من الموعد الذي كان مرتبًا له، حيث كان يجب أن يغادر رام الله نحو الثانية بعد الظهر، وبسبب تعطيل الاحتلال وصلت المروحيات الأردنية بعد منتصف الليل".

المصدر:"الترا فلسطين"