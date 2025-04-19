أبو عبيدة: مصير عيدان الكسندر ما زال مجهول ونحذّر من خطر يهدد حياة الأسرى بسبب قصف الاحتلال الهمجي

وطن: أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن المقاومة تمكنت من انتشال جثمان أحد مقاتليها، والذي كان مكلفًا بتأمين الأسير الإسرائيلي "عيدان الكسندر"، مشيرًا إلى أن مصير الأسير وبقية المقاتلين الآسرين لا يزال مجهولًا حتى اللحظة.

وأكد أبو عبيدة أن كتائب القسام تبذل جهودًا كبيرة لحماية الأسرى الإسرائيليين والمحافظة على حياتهم، رغم"العدوان الهمجي والمتواصل" من قبل جيش الاحتلال

وحذر ابو عبيدة "أن حياة الاسرى باتت مهددة نتيجة "القصف الإجرامي" الذي ينفذه جيش الاحتلال بشكل عشوائي".

واتهم أبو عبيدة الاحتلال بالكذب والتزوير فيما يتعلق بادعاءاته عن سوء معاملة الأسرى لدى المقاومة، مشيرًا إلى أن إسرائيل "تروّج لشهادات كاذبة لأسرى سابقين" بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على "فضيحة قتلها لعدد من أسراها، والتسبب في استمرار معاناة الآخرين".