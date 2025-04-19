في كمين مركب للمقاومة.. مقتل ضابط في جيش الاحتلال وإصابة 5 جنود شرقي غزة

وطن: أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، مقتل ضابط من قوات الاحتلال وإصابة 5 آخرين، عقب استهداف المقاومة في قطاع غزة لمركبة عسكرية مدرعة تابعة للاحتلال.

وقال موقع "حدشوت حموت" العبري، إن ضابطًا إسرائيلي قُتل وأصيب 5 آخرين، جراء استهداف مركبة مدرعة شرق غزة، ثم تفجير قوة الإنقاذ بعبوة ناسفة.

من جانبه، أفاد موقع "حدشوت للو تسنزورا"، بمقتل جندي واحد "على الأقل" وإصابة 4 آخرين جراء تعرض دبابة إسرائيلية لتفجير بواسطة عبوة ناسفة، شرق غزة، ثم تم استهدافها بصاروخ موجه.

وكان ذات الموقع قد تحدث عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة. لافتًا النظر إلى أن مروحيات إسرائيلية تُخلي مصابين من الجيش إلى مشافي الاحتلال بالداخل الفلسطيني المحتل.

ونشرت منتديات ووسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو لطائرات مروحية إسرائيلية تنقل مصابين من جيش الاحتلال إلى المستشفيات. مؤكدة "وقوع حدث أمني صعب في غزة".

ونوهت وسائل إعلام الاحتلال أن مروحيات الاحتلال العسكرية تعمل على نقل الإصابات، بينها إصابات وصفت بالحرجة في صفوف قوات الجيش.

وحول الحدث "الأمني"، أوضح الإعلام الإسرائيلي أن جنديين أصيبا بجراح خطيرة بعد كمين للمقاومة في حي التفاح شرقي غزة؛ "وعند وصول قوة إنقاذ للموقع انفجرت عبوة ناسفة قربهم ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة".

وذكر أن مروحيات عسكرية نقلت الجندي الإسرائيلي القتيل والـ 5 مصابين إلى مستشفيات "بيلنسون" و"تل هشومير" وسط فلسطين المحتلة.