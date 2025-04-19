خمسة شهداء في قصف الاحتلال رفح وخان يونس ودير البلح وبيت حانون

وطن: استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال مدن رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، ودير البلح وسط، وبيت حانون شمالا.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مواطنين في بلدة النصر شمال شرق رفح، ما أدى لاستشهاد المواطن أيمن شعت.

وأضافت أن طائرة مسيرة أخرى قصفت (كارو) عربة يجرها حيوان بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

واستشهد مواطنين اثنين وأصيب آخرون، في استهداف الاحتلال المواطنين في شارع مطاحن السلام شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استهدفت طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.