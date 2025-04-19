89 يومًا من العدوان.. الاحتلال يواصل التصعيد في جنين ومخيمها وسط تهجير وتدمير واسع

وطن: دخل العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها يومه التاسع والثمانين، وسط تصعيد مستمر يشمل تجريف الطرق، إحراق المنازل، وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية.

وشهدت ساعات الصباح اقتحام قوات الاحتلال لعدة قرى غرب جنين، وانتشار الآليات العسكرية في شوارعها، وتمركز الجنود في عدد من الأحياء، فيما تواصل الجرافات الإسرائيلية تدمير البنية التحتية، حيث تم أمس تدمير الطريق الرابط بين بلدة برقين وقرية المنشية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى الكفير والهاشمية، واعتقلت شابًا من بلدة اليامون أثناء مروره بدراجته النارية قرب قرية نزلة زيد، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا.

ويستمر الاحتلال في دفع تعزيزات عسكرية إلى محيط مخيم جنين عبر حاجز الجلمة، برفقة صهاريج وقود، في حين قامت جرافات الاحتلال صباح اليوم بوضع سواتر ترابية في محيط مسجد طوالبة عند المدخل الشمالي للمخيم، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.

وأفاد محافظ جنين، كمال أبو الرب، بأن عدد النازحين نتيجة العدوان بلغ نحو 21 ألفًا، موزعين في مناطق متفرقة بالمحافظة، حيث يستضيف مخيم الجامعة العربية الأمريكية نحو 3200 نازح، وتستقبل بلدة برقين ما يزيد عن 4180 نازحًا، فيما تستمر الجهود الحكومية لإقامة مساكن متنقلة في وادي برقين كحل مؤقت، تضم في مرحلتها الأولى 32 بيتًا متنقلًا يسع كل منها لخمسة أشخاص.

في سياق متصل، يواصل جيش الاحتلال تدريباته العسكرية بالقرب من حاجز الجلمة شمال جنين، ويُطلق الرصاص الحي بشكل متقطع في محيط المخيم الذي أصبح شبه خالٍ من سكانه.

ومنذ بدء العدوان قبل 89 يومًا، ارتفع عدد الشهداء في محافظة جنين إلى 38 شهيدًا، إضافة إلى عشرات الجرحى والمعتقلين، وسط تدهور إنساني وأمني متواصل.