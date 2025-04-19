الإبادة متواصلة.. أكثر من 30 شهيداً منذ الفجر في عدوان إسرائيلي مستمر على غزة

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم الـ33 على التوالي بعد استئنافه الشهر الماضي، إذ شنّ اليوم السبت غارات جوية وقصفاً مدفعياً على مختلف المناطق، حيث يتم تسجيل مزيد من الشهداء والجرحى.

واستشهد 30 مواطناً في الغارات التي شنّها الاحتلال منذ فجر اليوم. أما منذ فجر الجمعة، فاستشهد 58 شخصاً، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

قصف خيام في خان يونس ونسف مبانٍ في رفح

في جنوبي القطاع، وتحديداً في خان يونس، استشهد 5 أشخاص من جراء قصف مروحية إسرائيلية خيمةً تؤوي نازحين في منطقة المواصي، غربي المدينة.

واستشهد 4 أشخاص، بينهم طفلان وفتاة، بينما أصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمةً أخرى تؤوي نازحين من عائلة أبو ندى، في المنطقة نفسها.

كذلك، استهدف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو شمالة، في المعسكر الغربي في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد شخصين، أحدهما امرأة، وإصابة 20 شخصاً، 15 منهم أطفال.

وشرقي خان يونس، استشهدت سيدة وابنها في قصف إسرائيلي استهدف منطقة معن.

أما في رفح، فتم تسجيل شهيدتين في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على بلدة النصر، شمالي شرقي المدينة. كما نسف الاحتلال مربعاً سكنياً شمالي المدينة.

شهداء في مخيمي النصيرات والبريج

وفي وسط القطاع، انتُشل شهيد وعدد من الإصابات، بعد قصف طائرة استطلاعية إسرائيلية مجموعةً من الأشخاص شرقي المحافظة الوسطى، بحسب ما نقله مراسل الميادين.

واستشهد شخصان في قصف الاحتلال مجموعةً من الأشخاص في مخيم النصيرات. وارتقى شهيد ثالث، بينما أصيب أشخاص آخرون، في قصف على مخيم البريج.

العثور على جثمانين على سطح منزل يبعد 100 متر عن مكان الاستشهاد في حي الزيتون

في منطقة وادي العرايس في حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة، عثر أشخاص على جثمانَي الشهيدة أسماء عبد اللطيف نصار وطفلتها، على سطح منزل يبعد نحو 100 متر عن منزلهما، الذي استهدفه الاحتلال أمس.

واستشهد 5 أشخاص من جراء قصف مسيّرة إسرائيلية على خيمة للنازحين في حي الزيتون.

كذلك، ارتفع عدد الشهداء من جراء قصف خيمة في منطقة أبو حصيرة، غربي مدينة غزة، إلى 5.

وأصيب أشخاص في استهداف نفّذته مسيّرة إسرائيلية قرب مسجد الخالدي، شمالي غربي المدينة، وصل عدد منها إلى مجمع الشفاء الطبي.

شهداء وجرحى في الشمال

الاستهدافات الإسرائيلية انسحبت أيضاً على شمالي القطاع، ففي بيت لاهيا، استشهد 4 أشخاص، وأصيب آخرون، في غارة على منطقة العطاطرة، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية الغربية للبلدة.

وجرح عدد من الأشخاص أيضاً في قصف استهدف بيت حانون.