«الديمقراطية» تدين مجازر التحالف الأطلسي ضد شعب اليمن الشقيق

وطن: أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً أدانت فيه إرتكاب التحالف الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، المجازر الدموية بحق الشعب اليمني الشقيق، كما أدانت الأعمال العدوانية الهادفة إلى تدمير البنية التحتية لليمن، من محطات طاقة ومرافئ ومطارات ومعامل.

وقالت الجبهة الديمقراطية: إن استهداف الأسطول الجوي الحربي للتحالف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، المدن والبلدات، والتجمعات السكانية لأبناء شعب اليمن الشقيق، تكشف طبيعة الأهداف التي تعمل واشنطن على تحقيقها، ألا وهي إخضاع شعوب المنطقة لهيمنتها المطلقة، واستتباع أوطانها للسياسات الأميركية الهوجاء والمتعجرفة، بما يلحق الأضرار الفادحة بمصالح شعوب المنطقة، ويخدم مصالح التحالف الأطلسي الصهيوني.

وأشادت الجبهة الديمقراطية بالدور الذي يتحمل شعب اليمن الشقيق أعباءه في إسناد ودعم شعبنا في قطاع غزة، في مواجهة حرب الإبادة الجماعية والقتل والتجويع والتدمير، وقالت: إن تضحيات شعب اليمن وجيشه، بقيادة أنصار الله، قدمت نموذجاً مشرفاً للتعاون الصادق بين شعوب المنطقة في الدفاع عن مصالحها وحقوقها الوطنية المشروعة، وفي مقدمها العيش بأمان وسلام، وحقها في التمتع بخيرات بلادها وثرواتها، بعيداً عن كل أشكال النهب الاستعماري الإمبريالي الأميركي الصهيوني.