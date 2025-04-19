الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من مخيم الفوار جنوب الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 8 مواطنين، وداهمت عدة منازل خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار، واحتجزت عددا كبيرا من المواطنين واعتقلت 8 منهم وهم: محمد فايز الواوي، وأحمد بسام البايض، وجلال بسام البايض، ومهدي علاء البايض، وأمجد يونس النجار، وعبود جودة عويضات، ومحمد جودة عويضات، وعلي أشرف خضيرات، كما داهمت أعدادا كبيرة من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة إذنا غرب الخليل، وداهمت عدة منازل فيها، وعبثت بمحتوياتها.