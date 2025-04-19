أريحا: مستوطنون يقتحمون راس العين ويرعون أغنامهم وسط مساكن المواطنين

وطن: اقتحم مستوطنوون، اليوم السبت، قرية راس عين العوجا البدوية شمال مدينة أريحا، ورعوا أغنامهم وسط مساكن المواطنين.

وأفاد المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن عددا من المستوطنين المسلحين اقتحموا قرية راس عين العوجا البدوية شمال أريحا، ومعهم قطيع من الماشية، ورعوا أغنامهم وسط مساكن المواطنين، وأتلفوا ممتلكات لمواطنين، لمنعهم من الاستفادة من تلك الأراضي.

وأشار إلى أن هجمات المستوطنين ضد التجمعات البدوية تصاعدت بشكل لافت، وأصبحت تطال كل شيء يخص حياة البدو.