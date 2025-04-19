شهداء وجرحى جراء مواصلة الاحتلال قصف خيام النازحين في مناطق مختلفة من القطاع

وطن: يواصل الاحتلال شن غاراته الجوية العنيفة في مختلف أنحاء قطاع غزة مع دخول "استئناف العدوان" يومه الـ 33، واستمرار منع دخول المساعدات لليوم الـ46، مسفرًا عن المزيد من الضحايا والدمار والتهجير.

فجر اليوم، السبت، أفادت مصادر محلية، أن 5 مواطنين استشهدوا، وجرح العشرات، جراء استهدف خيمة تؤوي نازحين من عائلة القاضي في شارع روني صالح بمنطقة المواصي غرب خان يونس

كما أشارت المصادر إلى استشهاد 4 شهداء، بينهم طفلان وفتاة، وعدد من كبير الإصابات إثر قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي جنوبي غرب خان يونس.

وكذلك، استشهاد مواطن، وإصابة 20 آخرين، بينهم 15 طفلًا، بعضهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة، في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلًا لعائلة أبو شمالة في المخيم الغربي بخان يونس.

وفي مدينة غزة، استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال خيمة في شارع أبو حصيرة غربا.

وذكرت المصادر ان 13 شهيدا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم

وبحسب مصادر طبية في غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 64 شهيدًا منذ فجر أمس، الجمعة، في غارات طالت مناطق شمالي وجنوبي القطاع.