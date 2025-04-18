مروان طوباسي يكتب لوطن: بين آلام المسيح في الجمعة العظيمة ومعاناة شعبنا الفلسطيني اليوم

في الجمعة العظيمة ، تتوقف البشرية أمام مشهد الصليب في فلسطين الأمس ، حيث تجلت أقصى معاني الألم ، ولكن أيضاَ أسمى صور المحبة والتضحية والفداء . المسيح عُلّق على خشبة من أعداء الحياة ، لا ليموت فقط ، بل ليُعلن أن الحق لا يُهزم ، وأن النور لا تطفئه ظلمات العالم .

وفي فلسطين اليوم ، تتكرر مشاهد الصلب على أرض الواقع . فهناك شعبٌ يُعاني ، يُقمع ، يُحاصر ، وتُسفك دماء أبنائه كل يوم بمحرقة القرن الواحد والعشرين . أجسادٌ ترتقي ، وأمهاتٌ تبكي ، وأطفالٌ يحلمون بحياة بسيطة ، بلا خوف من دفنٍ وهم أحياء ولا من جدران عنصرية ومستوطنات أستعمارية .

كما لم تُفهم رسالة المسيح في لحظتها ، كثيرون لا يريدون أن يسمعوا اليوم صرخة شعب ينادي بالحرية والعدل والكرامة . لكن التاريخ يُعلمنا أن الحق لا يُدفن ، وأن الصليب لا يكون نهاية الطريق ، بل عبوره نحو قيامة حتمية .

الجمعة العظيمة في فلسطين ليست ذكرى ، بل واقعٌ يومي نعيشه في أرض الرسالات . لكن كما انتصر النور على الظلام في فجر القيامة ، سيبزغ فجر الحرية لشعبٍ يستحق الحياة .

وكل عام وشعبنا أقرب الى الحرية والعدالة والأستقلال الوطني وشعوب العالم الى السلام والأمن والتقدم .