المحامي صلاح موسى يكتب لوطن: هل قرار الرئيس تعيين الاخ حسين الشيخ رئيسا للجنة السفارات متفق واحكام القانون ؟!!

القرار الصادر عن سيادة الرئيس والموقع منه بتاريخ 15/4/2025 بخصوص تعيين الاخ حسين الشيخ رئيسا للجنة السفارات ، استندت في ديباجته (مقدمته ) الى قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005 . عند العودة الى قانون السلك الدبلوماسي نجده في المادة (1) التعاريف "اللجنة: لجنة السلك الدبلوماسي" فيما نصت المادة (3) فقرة (3) من ذات القانون على مهام وزارة الخارجية ومنها "الاشراف على جميع البعثات سياسيا واداريا وماليا، بما في ذلك التعيينات والتنقلات" واسترسل القانون المشار اليه في ديباجة سيادة الرئيس في المادة (10) حول موضوع التعيينات خاصة الفقرة (3) منه حيث نصت على تشكيل لجنة السلك الدبلوماسي ومنها صلاحيات اللجنة " النظر في التعيينات والترقيات والنقل والندب لموظفي السلك الدبلوماسي" فيما نصت الفقره 2 من المادة (10) على "ترفع اللجنة توصياتها للوزير لاتخاذ المقتضى" بل ان الفقرة (1) من المادة (10) نصت "بقرار من الوزير تشكل لجنة تسمى "لجنة موظفي السلك" ....

كل ذلك يعيدنا الى المادة (7) من ذات القانون والتي تنص على التعيين حيث تنص على "التعيين، يكون التعيين حسب الفقرة ( أ ) من المادة المذكورة:"السفير وتسميته ونقله واعادته للمقر بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من الوزير".

هذه النصوص جميعها تضعنا في حيرة قانونية لمسوغات الاستناد الى قانون السلك الدبلوماسي في ديباجة قرار سيادة الرئيس، حيث ان القانون يتحدث بشكل واضح ان عمليات التعيين تتم من خلال لجنة يشكلها الوزير بموجب القانون، ترفع وحسب ذات القانون للوزير التوصيات، الوزير يقوم بالتنسيب للرئيس لتعيين السفراء و/او نقلهم و/او اعادتهم الى المقر.

ان كانت النصوص القانونية بهذا الوضوح فلماذا الاستناد الى قانون السلك الدبلوماسي؟

بعد فحصنا للنظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية لم نجد اي نص و/او اشارة الى وجود دور محدد للسفارات ومتابعتها في النظام، ولا نجد بناء على ذلك مسوغ للاستناد اليه.

اما وعند الحديث عن القانون الاساسي الفلسطيني فان المادة (40) منه تنص وبشكل واضح ان من يعين ممثلي السلطة الوطنية وينهي مهامهم هو الرئيس، ولم يربط ذلك بوجود قوانين ناظمة لهذه التعيينات، لا لجنة للتعيينات ولا اي اشارة الى سلك دبلوماسي حيث ان النص جاء مطلق، والمطلق يجري على اطلاقه كما يقال في الفقه القانوني.الا ان المادة (86) من ذات القانون الاساسي على ما يبدو انها قيدت الحق من حيث المعايير والاسلوب وليس بالصلاحية المطلقة مع ما ورد في المادة (40) فلقد نصت على " يكون تعيين الموظفين العموميين وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون" اي ان صلاحية الرئيس المطلقة التي نصت عليها المادة (40) في تعيين السفراء مرهونة بالقانون، وبالتالي فان صدور قانون السلك الدبلوماسي ورسمه لحدود وكيفية التعيين اصبحت مؤطره وفقا للقانون. لان المادة (86) لم تقتصر على ذكر الموظفين العموميين بل شملت سائر العاملين في الدولة، فالوزير عامل في الدولة والسفير عامل في الدولة وان لم يكن موظف عمومي ينطبق عليه قانون الخدمة المدنية، وهذا ما اشار اليه قانون السلك الدبلوماسي عندما ميز بين الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والسفراء.

من هنا نجد ان القرار الصادر عن سيادة الرئيس والمسوغات الواردة في ديباجته تتعارض مع مضمون القرار وينشا القرار مركز قانوني جديد للاخ حسين الشيخ يتطلب من الرئيس التعديل على قانون السلك الدبلوماسي ونقل صلاحيات رئاسة اللجنة من وزير الخارجية الى امين سر اللجنة التنفيذية حتى يصبح قرار الرئيس منسجما مع القانون. ام اذا كان تعيين الاخ حسين الشيخ مستندا الى نصوص قانونية لم ترد في ديباجة القرار فهذا امر يخرج عن حدود معرفتنا القانونية المتاحه.