شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال المواطنين في مناطق عدة بقطاع غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين، وجرح آخرون، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من المواطنين بمنطقة الجرن في جباليا شمال قطاع غزة.

كما استشهد المواطن جمال أحمد عميرة التربين، جراء قصف استهدف منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد المواطن موسى إبراهيم زعرب، متأثرا بإصابته أمس الخميس، إثر قصف اسرائيلي على منطقة الشاكوش شمال غرب رفح جنوب القطاع.

كما أصيب مواطن بجروح خطيرة، عقب قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في بلدة عبسان شرق خان يونس، نقل على إثرها إلى المستشفى الأوروبي.