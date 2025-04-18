مجزرة جديدة في غزة: 7 شهداء من عائلة واحدة وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي

وطن: استشهد 7 مواطنين، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، اليوم الجمعة، في قصف جوي شنّه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل سكني في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، في تصعيد جديد على القطاع.

ووفقًا لمصادر طبية، فإن القصف استهدف منزلًا يعود لعائلة نصار في محيط شارع السكة، وأسفر عن استشهاد عبد اللطيف نصار، ونايف عبد اللطيف نصار، وأماني عبد اللطيف نصار، وروان عبد اللطيف نصار، وحلا عبد اللطيف نصار، بالإضافة إلى مواطنين آخرين لم تُعرف هويتهم بعد، فيما أُصيب العشرات، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، نُقلوا إلى مستشفيات القطاع، بعضهم في حالة حرجة.

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، استُشهد 4 مواطنين آخرين، بينهم طفلان، في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. وذكرت مصادر طبية أن الضحايا من عائلة السكسك، إضافة إلى عدد من الجرحى الذين أُصيبوا بجراح متفاوتة.

كما شنّ الطيران الحربي غارات متفرقة على مناطق أخرى في القطاع، أبرزها غارة على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبًا، في حين أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وبحسب المصادر الطبية، ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 43 شهيدًا، في سلسلة غارات شنتها قوات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة.