الجبهة الشعبية: قذائف الاحتلال حوّلت خيام النازحين لأفران بشرية وواجب أحرار العالم التحرك الميداني لوقف الإبادة

وطن: أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدّة المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، باستهداف خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس ومدينة غزة، والتي أسفرت عن استشهاد العشرات، معظمهم من النساء والأطفال، في مشهد وصفته بـ"أحد أبشع فصول الإبادة الجماعية المستمرة".

وأوضحت الجبهة في بيان صحفي أن خيام النازحين "تحوّلت إلى أفران بشرية" بفعل القذائف الإسرائيلية المصنّعة أمريكياً، معتبرة أن ما جرى يُعدّ جريمة حرب موصوفة تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، الذي وصفته بـ"الصامت والمتواطئ".

وقالت إن استمرار استهداف المدنيين وخصوصاً الأطفال والنساء، يُعبّر عن الوجه الحقيقي "لكيان قائم على المجازر ولا يعرف سقفاً للإجرام"، محمّلة المجتمع الدولي مسؤولية الصمت الذي اعتبرته "ضوءاً أخضر لمواصلة المحرقة".

وأكدت الجبهة أن مشاهد الجثث المحترقة، خصوصاً الأطفال، تمثل "شهادة دامغة على سقوط معايير الإنسانية، وتُعرّي زيف المجتمع الدولي ودعاة حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالدم الفلسطيني".

وحمّلت الجبهة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة عن هذه "الجرائم الكبرى"، ووصفت الإدارة الأمريكية بأنها "الشريك الرئيسي في سفك الدم الفلسطيني، من خلال دعمها العسكري والسياسي المستمر للاحتلال".

ودعت الجبهة الشعبية أحرار العالم إلى تحرّك ميداني شامل في الشوارع والساحات والجامعات، وصولاً إلى محاصرة السفارات ومراكز القرار، مطالبة بوقف فوري للعدوان ونزع الشرعية عن "الكيان المجرم"، وتجريم داعميه دولياً، نصرةً لشعب أعزل يُقاوم من أجل حريته وكرامته.