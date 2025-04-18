القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد اهداف في فلسطين المحتلة والقطع الحربية الامريكية

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ القوةُ الصاروخيةُ "عمليةً عسكريةً استهدفتْ هدفاً عسكرياً في محيطِ مطارِ اللد في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ نوع "ذو الفقار".

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع "للشهرِّ الثاني على التوالي، تستمرُّ القواتُ المسلحةُ في التصدي الفاعلِ والمسؤولِ للعدوانِ الأمريكيِّ على بلدِنا وكما وعدتْ بمواجهةِ التصعيدِ بالتصعيد"؟

واوضح "نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقواتُ البحريةُ عمليةً عسكريةً مزدوجةً استهدفتْ حاملتيِ الطائراتِ الأمريكيتينِ "ترومان" و "فينسون" والقطعَ الحربيةَ التابعةَ لهما في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وذلك بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرة وهو الاستهدافُ الأولُ للحاملةِ "فينسون" منذُ وصولِها إلى البحرِ العربي."

واضاف "نجحتْ دفاعاتُنا الجويةُ في إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 أثناءَ قيامِها بتنفيذِ أعمالٍ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ صنعاءَ وذلك بصاروخٍ أرضِ جوٍّ محليِّ الصنع، وتُعدُّ هي الخامسةُ في غضونِ ثلاثةِ أسابيعَ والعشرينَ خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسناداً لغزة".

واكدت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ إنَّ الحشدَ العسكريَّ الأمريكيَّ واستمرارَ العدوانِ على بلدِنا لن يؤديَ إلا إلى المزيدِ من عملياتِ التصدي والاستهدافِ والاشتباكِ والمواجهةِ ولن يدفعَ اليمنَ بشعبهِ الأبيِّ وقيادتهِ المؤمنةِ إلا إلى المزيدِ من الصمودِ و الثباتِ على الموقفِ الداعمِ والمساندِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ.

واضافت "لن يجنيَ العدوُّ من تصعيدِ العدوانِ على بلدِنا إلا الخيبةَ والفشلَ والهزيمةَ ولن تُحققَ حاملةُ طائراتهِ التي وصلت مؤخراً ما فشلتْ في تحقيقهِ خمسُ حاملاتٍ سابقةٍ نجحتِ القواتُ المسلحةُ في مواجهتِها ومطاردتِها وإجبارِها على المغادرة."

وتابعت " لن يتراجعَ اليمنُ العزيزُ الحرُ المستقلُّ عن الاستمرارِ في عملياتهِ الإسناديةِ للشعبِ الفلسطينيِّ حتى يتوقفَ العدوانُ الإسرائيليُّ على غزةَ ويُرفعَ الحصارُ عنها."