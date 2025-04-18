10 شهداء في قصف الاحتلال خيمة نازحين شرق غزة وأخرى للحلاقة في خان يونس

وطن: استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي الزيتون، وخيمة حلاقة في خان يونس.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب مسجد بدر في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت خيمة حلاقة وسط خان يونس، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين.

وقالت مصادر طبية إن 34 مواطن استشهدوا في قصف الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 51,065 والإصابات إلى 116,505 منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.