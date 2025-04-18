الاحتلال يجرف شوارع رئيسية وفرعية في برقين غرب جنين

وطن: جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شوارع رئيسية وفرعية في بلدة برقين غرب مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف شوارع بين بلدتي برقين وقرية الهاشمية غرب جنين، إضافة إلى طرق فرعية.

كما نشرت قوات الاحتلال آلياتها وفرق المشاة في قريتي كفير، والهاشمية غرب جنين، دون تسجيل مداهمات أو اعتقالات.

ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ88 على التوالي مخلفاً 38 شهيدا وعشرات الإصابات والاعتقالات.