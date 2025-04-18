العدوان الأمريكي يرتكب مجزرة في اليمن .. 74 شهيدا وأكثر من 170 جريحا في غارات على رأس عيسى

رام الله - وطن: ارتكب الجيش الامريكي فجر اليوم مجزرة في اليمن خلال العدوان الذي شنته الطائرات الأمريكية وطال منطقة رأس عيسى.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء عصر الجمعة ارتفاع عدد شهداء العدوان الأمريكي على رأس عيسى إلى 74 شهيدا و171 جريحا.

واكدت الصحة ان الحصيلة غير نهائية.

وشنت طائرات العدوان الامريكي فجر الجمعة غارات على ميناء ومنشأة رأس عيسى النفطية في الحديدة .

وأكد محافظ الحديدة اليمنية اللواء عبدالله عطيفي على أن جريمة العدو الأمريكي في ميناء رأس عيسى لن تثني أبناء الشعب اليمني عن اسناد غزة بل تزيدهم ثباتا وصموداً