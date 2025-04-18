الإئتلاف التربوي الفلسطيني يطلق الدورة التدريبية لمؤسساته في الضغط والمناصرة

وطن: انطلقت يوم أمس الخميس فعاليات الدورة التدريبية حول "الضغط والمناصرة" التي ينظمها الائتلاف التربوي الفلسطيني، في قاعة الهلال الأحمر / البيرة بمشاركة عدد من النشطاء والمهتمين بقضايا التعليم وحقوق الإنسان في مؤسسات الإئتلاف التربوي الفلسطيني.

ويهدف التدريب الذي يستمر ثلاثة أيام متتالية وجاهيا ، إلى بناء قدرات المشاركين في تطوير حملات مناصرة فعّالة، تستند إلى تحليل الواقع التعليمي الفلسطيني وتستهدف في إحداث تأثير إيجابي حقيقي في السياسات التعليمية.

تناول اليوم الأول من التدريب المحاور التالية:

التعارف واستعراض أهداف التدريب وأجندته الموضوعية

تأطير مفهوم المناصرة وسياقاته المختلفة في عملية التوظيف

تحليل البيئة التعليمية في فلسطين من الجوانب السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، القانونية والتكنولوجية

تحليل قضايا رئيسية باستخدام أداة SWOT مواكبة للحداثة في التحليلات

وضع الأهداف الاستراتيجية لحملات المناصرة وكيفية تطويرها محليا في السياق الفلسطيني

ويستمر التدريب على مدار ثلاثة أيام متتالية، يتعمق خلالها المشاركون في أدوات التخطيط، تحليل الفاعلين، وصياغة استراتيجيات الضغط والتأثير.