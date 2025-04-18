"ثقوا بحزب الله وقيادته كما كنتم تثقون بسماحة السيد ‎الشهيد" .. وفيق صفا: لا يوجد قوة تستطيع نزع السلاح

رام الله – وطن: أكد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا لإذاعة النور اللبنانية معلقا على ما يجري تداوله في الاعلام اللبناني ووسائل التواصل حول نزع سلاح حزب الله بالقول ان كلمة نزع السلاح غير موجودة الا على وسائل التواصل الاجتماعي ولدى المححرضين.

وأكد صفا انه لا يوجد قوة تستطيع نزع السلاح، مشيرا ان ما يجري التداول بشأنه الاتفاق عليه حول الاستراتيجية الدفاعية لن يكون سوى بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها.

وتابع صفا "لجمهور ‎المقاومة أقول كل ما تسمعوه هوبرات لا تتأثروا بها"، مضيفا "الاستراتيجية تبدأ بتسليح الجيش اللبناني وحماية لبنان ولا يوجد قوة تستطيع نزع السلاح".

وأكد صفا " ان التعيينات الأمنية والعسكرية جرت وتجري حسب ما يريده الثنائي ‎حزب الله وحركة أمل".

وختم صفا حديثه "ثقوا بحزب الله وقيادته كما كنتم تثقون بسماحة السيد ‎الشهيد".

يذكر ان صفا يعد من أبرز القادة حاليا في صفوف حزب الله، والذي قد تعرض لمحاولة اغتيال خلال العدوان على لبنان ونجا من المحاولة بعد قصف بناية في وسط بيروت.