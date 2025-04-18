مستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون ويجرفون نحو 2000 دونم في أم صفا شمال غرب رام الله

وطن: اقتلع مستوطنون مئات أشجار الزيتون، وجرفوا نحو 2000 دونم من أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مرون صباح، بأن المستوطنين اقتلعوا ما لا يقل عن 500 شجرة زيتون أغلبها أشجار معمرة، كما شقوا طريقا ترابيا في المنطقة الجنوبية من القرية، تربط بين مستعمرتي "حلميش" غربا، و"عطيرت" شرقاً.

ولفت إلى أن جرافات المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال تعمل منذ أربعة أيام في المنطقة، إذ يمنع الاحتلال المواطنين بالقوة من الوصول والاقتراب من أراضيهم.

وأشار الصباح، إلى أن المستوطنين استولوا على مئات الدونمات في المنطقة الجنوبية، بهدف تحويلها إلى بؤرة استيطانية رعوية.

وقال، إن هناك مخططا لتهجير أبناء القرية، وإقامة تجمع استيطاني استعماري كبير على أراضي ومنازل المواطنين، وربطها مع المستوطنتين المجاورتين، خاصة أنها القرية الوحيدة التي بقيت مداخلها مغلقة منذ حرب الإبادة، ولم تُفتح دقيقة واحدة".

وتقدّر مساحة أم صفا بـ 4 آلاف دونم، تبقى منها فقط 300 دونم، بسبب إجراءات الاحتلال وقضم الأراضي والاستيلاء على مساحات شاسعة منها، وهي ذات المساحة التي تتربع عليها منازل المواطنين.