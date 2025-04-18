استطلاع "معاريف": غالبية تؤيد صفقة شاملة تعيد الأسرى مقابل وقف الحرب

وطن: أظهرت نتائج استطلاع للرأي، الجمعة، أن 62 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى صفقة يُطلق بموجبها سراح جميع الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية دفعة واحدة، مقابل وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية التي نشرت نتائج الاستطلاع، إن “62 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أيدوا صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع المختطفين (الأسرى) دفعة واحدة مقابل وقف القتال والانسحاب من قطاع غزة، فيما عارضها 21 بالمئة، وأجاب 17 بالمئة بأنهم لا يملكون رأياً في الموضوع”.

وشمل الاستطلاع الذي أجراه معهد “لازار” عينة عشوائية من 508 إسرائيليين، وكان هامش الخطأ 4.4 بالمئة، وفق الصحيفة.

والخميس، أعلنت حركة “حماس” استعدادها للبدء الفوري في “مفاوضات الرزمة الشاملة” مع تل أبيب لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف الحرب في غزة والانسحاب الكامل من القطاع.