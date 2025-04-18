السفير الأميركي لدى الاحتلال يقتحم حائط البراق ويؤدي صلاة "كتبها ترامب"

وطن: اقتحم السفير الأميركي لدى الاحتلال مايك هاكابي حائط البراق غربي المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، بالتزامن مع تواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد في سادس أيام عيد الفصح تحت حماية قوات الاحتلال.

وقال السفير الأميركي من أمام حائط البراق حيث كان يرافقه عدد من المسؤولين والمستوطنين تحت حراسة أمنية مشددة، "أنا هنا لأؤدي صلاة كتبها الرئيس (دونالد) ترمب بنفسه".

وأضاف "نصلي لعودة كل المحتجزين في قطاع غزة إلى منازلهم".