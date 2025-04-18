مستوطنون يشقون طريقا وآخرون يقتحمون جبل العرمة جنوب نابلس

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، قمة جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال مراسلنا، إن عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، اقتحموا قمة جبل العرمة وسط أعمال عربدة واستفزاز للمواطنين في المنطقة.

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس قروي عراق بورين جبران قادوس، إن جرافات المستوطنين تواصل شق طريق استعماري في أراضي المواطنين.

وأضاف أن الأراضي التي تجري فيها أعمال التجريف، هي في محيط مستوطنة "براخا" المقامة على أراضي المواطنين، وتواصل أعمال التجريف يعني الاستيلاء على المزيد من أراضي القرية.