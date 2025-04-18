"إعلاميون بلا حدود" تطلق مشروع "رواد المشاركة" في جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين

وطن: أطلقت مؤسسة "إعلاميون بلا حدود"، اليوم الخميس، مشروع "رُوّاد المشاركة – سفراء الانتخابات الشباب" بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك في جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين.

وانطلقت فعاليات المشروع في حرم جامعة الخليل، بمشاركة 25 طالبًا وطالبة من الجامعتين وبحضور الدكتور سعيد شاهين رئيس قسم الإعلام، والدكتور قيس أبو عياش بجامعة الخليل، والأستاذ محمد أبو رضوان ممثلًا عن لجنة الانتخابات المركزية في الخليل، والأستاذ شادي زماعره رئيس مجلس إدارة مؤسسة "إعلاميون بلا حدود". ومنسقة المشروع سارة المصري.



ويهدف المشروع، الذي يستمر على مدار ثلاثة أشهر ونصف، إلى تعزيز وتنمية مهارات الشباب في العملية الديمقراطية، وتطوير قدراتهم في مجالات التوعية الانتخابية، والمشاركة المجتمعية، والإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

ويتضمن البرنامج دورة تدريبية متخصصة في الإعلام والعلاقات العامة ودورهما في تعزيز التوعية الانتخابية، يليها تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لتنفيذ أنشطة متنوعة تشمل فعاليات داخل الجامعات، وأنشطة ميدانية، ومسابقات طلابية، وحلقة إذاعية تُسلّط الضوء على المشاركة الشبابية في الحياة العامة، إلى جانب زيارة ميدانية إلى مقر لجنة الانتخابات المركزية في رام الله.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود "إعلاميون بلا حدود" الرامية إلى تمكين الشباب الفلسطيني، وتعزيز ثقافة المشاركة الديمقراطية، ورفع الوعي الانتخابي لدى الفئة الشابة من خلال أدوات الإعلام والابتكار.