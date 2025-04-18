وسائل إعلام: الولايات المتحدة تسحب مئات الجنود وتغلق 3 من قواعدها في سوريا

وطن: ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول أمريكي الخميس أن الولايات المتحدة ستسحب حوالي 600 جندي من سوريا، مبقية على أقل من ألف جندي للعمل مع الحلفاء الأكراد لمكافحة تنظيم "داعش".

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لكشفه تفاصيل لم يعلن عنها بعد علنا.

وحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب جميع القوات من سوريا خلال فترة ولايته الأولى، لكنه واجه معارضة من البنتاغون الذي كان ينظر إلى ذلك على أنه تخلي عن الحلفاء وأدى إلى استقالة وزير الدفاع السابق جيم ماتيس.

من جانبها، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة بدأت الخميس سحب بعض قواتها المتواجدة في شمال شرق سوريا، لكنها قدمت أرقاما مختلفة.

وقالت الصحيفة نقلا عن اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين إن الجيش الأمريكي يغلق ثلاثا من قواعده التشغيلية الصغيرة الثماني في شمال شرق سوريا، مما يخفض مستويات القوات من 2000 فرد إلى حوالي 1400. وحسب تقرير الصحيفة، فإن القواعد الثلاث هي "القرية الخضراء"، و"الفرات"، ومنشأة ثالثة أصغر بكثير.

وقال المسؤولان إنه بعد 60 يوما سيقيم القادة الأمريكيون ما إذا كانوا سيجرون تخفيضات إضافية، فيما ذكر أحد المسؤولين أن القادة أوصوا بإبقاء 500 جندي أمريكي على الأقل في سوريا.