دوي صافرات الانذار وانفجارات كبرى في "تل أبيب الكبرى" جراء صاروخ يمني

رام الله - وطن: دوت صافرات الانذار صباح اليوم في مناطق واسعة من فلسطين المحتلة، تلتها دوي انفجارات تركزت في منطقة تل أبيب الكبرى وغرب الضفة الغربية وجبال غرب القدس.

وقال جيش الاحتلال انه جرى تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بعد رصد صاروخ قادم من اليمن

وقال جيش الاحتلال "رصدنا صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل ونعمل على اعتراضه"

وزعم جيش الاحتلال لاحقا انه اعترض الصاروخ القادم من اليمن، لافتا ان الإنذار الأول بشأن الصاروخ صدر قبل نحو 10 دقائق من وصوله الأجواء وذلك تنفيذا لسياسة جديدة