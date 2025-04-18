38 شهيدا يمنيا في عدوان أميركي مزدوج على ميناء رأس عيسى في الحديدة

وطن: أغارت الطائرت الأميركية على مدينة الحديدة اليمنية، ليلة الجمعة، مستهدفةً ميناء رأس عيسى النفطي، قبل أن تعاود استهدافه، مرةً ثانية، تزامناً مع عمليات إخماد الحرائق وانتشال الضحايا، بحسب وزارة الصحة اليمنية.

وأفادت وسائل إعلام يمنية أن 38 شهيدا استشهدوا جراء العدوان الأمريكي على ميناء ومنشأة رأس عيسى النفطية في الحديدة بينهم 5 مسعفين، بالاضافة الى اصابة اكثر من 100 مواطن يمني.

وفي تعليق على الغارات الأميركية، أكد محافظ الحديدة اليمنية اللواء عبدالله عطيفي على أن جريمة العدو الأمريكي في ميناء رأس عيسى لن تثني أبناء الشعب اليمني عن اسناد غزة بل تزيدهم ثباتا وصموداً

وفي سياق متصل، شهدت مدن يمنية عدة، غارات إسرائيلية متتالية، مساء امس الخميس، حيث استهدف العدوان الأميركي للمجمع الحكومي لمديرية مُكيراس جنوبي محافظة البيضاء وسط اليمن، بـ3 غارات.