الاعلام العبري: منع المساعدات عن غزة لن يطيح بحماس.. وإمكان استبدالها وهم

وطن: أكد الخبير الإسرائيلي ألون أبيتار لـ"القناة 14"، أنّ ما يجري في قطاع غزة في ضوء منع "إسرائيل" دخول المساعدات الإنسانية، مع ارتفاع أسعار المنتجات أضعافاً، "لن يؤدي إلى إطاحة حركة حماس" .

ولدى حديثه إلى القناة نفسها، قال المحامي الإسرائيلي ميخال شفربر إنّ "من يتوقع أن يقوم أشخاص في جباليا أو الشجاعية، أو في أي مكان آخر، ويحلوا محل قادة حماس، يعيش في عالم من الوهم الغربي".

وشدد شفربر على أنّ هذا الأمر "لن يحصل أبداً.. لم يحصل اليوم، ولن يحصل في المستقبل".

يُذكر أنّ مراسل ومحلل الشؤون العسكرية في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، آفي أشكنازي، تحدث سابقاً عن حفاظ حماس على التحكم والسلطة في القطاع، في مقابل فشل "إسرائيل" في استعادة الأسرى، بعد نحو عام ونصف من الحرب.

وفي تقرير له، أكد أشكنازي أنّ "إسرائيل لم تنجح في تحقيق أهداف الحرب"، مشيراً إلى أنّ "الفشل في إعادة الأسرى يأتي في المقام الأول".

ولفت أيضاً إلى أنّ حماس "لا تزال صاحبة السيادة في غزة"، بحيث إنّها "الجهة التي تحدد جدول الأعمال المدني، ولا تزال لديها أجهزة الشرطة وفرض النظام، وهي من توزّع الخبز والماء"، كما أضاف.