عدوان أميركي على المجمع الحكومي لمديرية مُكيراس جنوبي البيضاء اليمنية

وطن: شن اليوم الخميس، العدو الأميركي 3 غارات استهدفت المجمع الحكومي لمديرية مُكيراس جنوبي محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأمس الأربعاء، شنّ العدوان الأميركي سلسلة غارات عنيفة على محافظات صنعاء والجوف والحديدة، فيما ارتقى شهيد في حي النهضة السكني في مديرية الثورة، شمال العاصمة.

والثلاثاء، استهدف الطيران الأميركي بـ15 غارة، جزيرة كمران في البحر الأحمر، بالإضافة إلى استهدفه مديريتي آل سالم وكتاف في صعدة، شمالي اليمن، بـ13 غارة.

ومنذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي، جدّدت الولايات المتحدة عدوانها على اليمن عبر شنّ الغارات على مناطق واسعة في البلاد، والتي أسفرت عن نحو 340 بين شهيد وجريح، وأضرار كبيرة.

وعلى الرغم من العدوان، تواصل صنعاء عملياتها الإسنادية لغزة، عبر استهداف عمق الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك منع الملاحة الإسرائيلية، واستهداف المدمّرات الأميركية والقطع البحرية المعادية، دعماً لفلسطين ورداً على العدوان.