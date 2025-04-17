"حماس": تصريحات كاتس حول منع المساعدات إلى غزة "إقرار علني بارتكاب جريمة حرب"

وطن: اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، بالإقرار العلني بارتكاب جريمة حرب، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان صدر اليوم الخميس، إن تأكيد كاتس أن حكومته تستخدم منع المساعدات كوسيلة ضغط، يمثل "اعترافاً صريحاً باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين"، معتبرة أن ذلك يدخل في إطار جرائم الحرب، خاصة مع استمرار الحصار ومنع دخول الغذاء والدواء والماء والوقود إلى القطاع للأسبوع السابع على التوالي.

وأضاف البيان أن تصريحات كاتس تأتي ضمن سلسلة من المواقف "المتطرفة" التي صدرت عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي دعا في وقت سابق إلى منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، حتى "ولو كانت غراماً واحداً".

وأعربت الحركة عن أسفها لصمت المجتمع الدولي إزاء ما وصفته بـ"التصريحات الإجرامية"، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمؤسسات القضائية إلى اتخاذ مواقف واضحة وتحميل المسؤولين الإسرائيليين تبعات أفعالهم.

كما جددت حماس دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وقف سياسة الحصار والتجويع، وحثت المحكمة الجنائية الدولية على ملاحقة كل من كاتس وبن غفير، إلى جانب "قادة الاحتلال"، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وكان الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرّح عبر منصة "إكس" أمس الأربعاء، بأن منع دخول المساعدات إلى غزة يُعدّ إحدى أدوات الضغط الرئيسية التي تستخدمها إسرائيل، قائلاً: "في الواقع الحالي، لا أحد يستعد لإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة".

يُذكر أن إسرائيل كانت قد انسحبت في 18 مارس/آذار الماضي من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي كان سارياً منذ 19 يناير/كانون الثاني 2025، وأعادت إطلاق عملياتها العسكرية على قطاع غزة، متسببة في إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية.