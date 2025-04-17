5 شهداء بينهم طفلة إثر قصف الاحتلال مدينتي دير البلح ورفح

وطن: استشهد 5 مواطنين بينهم طفلة، اليوم الخميس، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي دير البلح وسط قطاع غزة، ورفح جنوبا، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 29.

وأفادت مصادر محلية، بوصول شهيدين إلى مجمع ناصر الطبي وهما: المعتز بالله تيسير سعد النجار، ونوح محمود عبد الله النجار، إثر قصف الاحتلال على دير البلح.

كما استشهد شاب وطفلة، إثر استهداف الاحتلال بسطة خضراوات بجوار مسجد النقلة بشارع أبو عريف شرق دير البلح.

وقالت المصادر، إن الشهيدين هما الشاب ساري جلال أبو مصبح، والطفلة سوار أحمد دلول، فيما جرح عدد من المواطنين إثر قصف دراجة نارية شرق المدينة.

كما استشهد الشاب يحيي صبحي شريقي قشطة، إثر قصف طائرة مسيرة إسرائيلية على خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب القطاع.