الاحتلال يواصل اقتحام طولكرم: اعتقالات وتخريب واسع للممتلكات

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدوانها المتصاعد على مدينة طولكرم ومخيماتها، حيث اقتحمت حي إسكان الموظفين في ضاحية اكتابا شرق المدينة، ونفذت حملة مداهمات واسعة أسفرت عن اعتقال شابين وتخريب ممتلكات المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة مشاة إسرائيلية اقتحمت الحي بشكل مكثف، وانتشرت في أرجائه، وقامت بمداهمة عدد من المنازل، حيث أجرت عمليات تفتيش دقيقة، رافقها تدمير للمحتويات، وتدقيق في هويات السكان، إضافة إلى إخضاع عدد منهم لتحقيقات ميدانية.

وخلال الاقتحام، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين هاني سمير أحمد خريوش (18 عاماً)، ورشاد عمر أحمد خريوش (28 عاماً)، بعد تقييدهما واقتيادهما إلى جهة مجهولة، يُرجح أنها باتجاه مخيم نور شمس.

ويشهد حي إسكان الموظفين، لليوم الثاني على التوالي، اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، لا سيما في المناطق المقابلة لمخيم نور شمس، حيث تتواصل عمليات التفتيش والمداهمة، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والقنابل الصوتية.

وفي تطور ميداني متصل، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة تشمل آليات وجرافات، عبر ضاحية ذنابة باتجاه مخيمي طولكرم ونور شمس، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيماتها لليوم الـ81 على التوالي.

كما واصلت قوات الاحتلال عملياتها داخل المخيمين، من خلال نشر فرق مشاة في الأزقة والأحياء، واقتحام المنازل وإجبار السكان على إخلائها، خاصة في منطقتي جبل النصر وجبل الصالحين في مخيم نور شمس.